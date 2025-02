ほんのり香る和風プリザーブドフラワーアレンジ 奏胡 〈こちょうらん 胡蝶蘭 和風 還暦 正月 誕生日 お祝い 敬老 お供え (紫（2輪タイプ【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ほんのり香る和風プリザーブドフラワーアレンジ 奏胡 〈こちょうらん 胡蝶蘭 和風 還暦 正月 誕生日 お祝い 敬老 お供え (紫(2輪タイプ



【商品説明】

・A modern Japanese style arrangement of 2 moonpom chrysanthemums, and roses

・All items are genuine. Japanese preserved flower arrangement with Phalaenopsis It has a slight fragrance

・Free wrapping and message card!

・Size (W x D x H): Approx. 7.9 x 5.9 x 14.6 inches (20 x 15 x Flowers Used: Preserved Flowers: Roothose, pom pom poms



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。