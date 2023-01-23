『ほんのり香る和風プリザーブドフラワーアレンジ 奏胡 〈こちょうらん 胡蝶蘭 和風 還暦 正月 誕生日 お祝い 敬老 お供え (紫（2輪タイプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 35分に出品され03月23日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,620円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ほんのり香る和風プリザーブドフラワーアレンジ 奏胡 〈こちょうらん 胡蝶蘭 和風 還暦 正月 誕生日 お祝い 敬老 お供え (紫（2輪タイプ



【商品説明】

・A modern Japanese style arrangement of 2 moonpom chrysanthemums， and roses

・All items are genuine. Japanese preserved flower arrangement with Phalaenopsis It has a slight fragrance

・Free wrapping and message card!

・Size (W x D x H): Approx. 7.9 x 5.9 x 14.6 inches (20 x 15 x Flowers Used: Preserved Flowers: Roothose， pom pom poms



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。