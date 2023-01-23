『ペットベット ハウス 犬ハウス ドーム型 室外 寝袋 ぐっすり眠れる 犬小屋 洗える ベッド 犬 猫 ペットベット 室内 ドームハウス 冬 保温 ふわふわ かわいい【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 10時 36分に出品され03月15日 10時 36分に終了予定です。即決価格は8,620円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 「商品情報」



【サイズ】

S:37*37*36cm/体重を推薦する3.5kg以内

M: 43*43*42cm/体重を推薦する7.0kg以内

L:48*48*47cm/体重を推薦する14kg以内



使用シーン：車内、家、寝室、オフィス、学校



※サイズ表記は目安です。誤差はご了承ください。

※生産の関係により写真と色、柄が若干異なる場合があります。