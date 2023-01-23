『ベンデイビス リュック 大容量BOXロゴXLリュック BDW-9232_NVRD ネイビーレッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 28分に出品され03月13日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,620円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「BEN DAVIS(ベンディビス)」より引用"



【商品名】

ベンデイビス リュック 大容量BOXロゴXLリュック BDW-9232_NVRD ネイビーレッド



【商品説明】

・タテ42cmxヨコ32cmxマチ18cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:580g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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