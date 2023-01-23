『Giro Cruz Ski Goggles - Snowboard Goggles for Men Women & Youth - Anti-【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 55分に出品され03月26日 20時 55分に終了予定です。即決価格は8,620円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Grey Wordmark One Size 7134711

・・Color:Grey WordmarkLensColor:Amber Scarlet

・ANTI-FOG COATING ? The Giro Cruz ski goggle lens features our anti-fog coating to keep your vision and riding experience on point.

・OTG FRIENDLY ? Engineered specifically for bespectacled skiers and snowboarders ski goggles that are OTG (Over-The-Glasses) feature a finely crafted interior with extra volume to accommodate prescription frames comfortably. Increased air volume inside the ski goggles keeps your vision