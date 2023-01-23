『Portrait.Of.Pirates ワンピースシリーズNEO-DX 不死鳥マルコ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 04時 41分に出品され04月13日 04時 41分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Portrait.Of.Pirates ワンピースシリーズNEO-DX 不死鳥マルコ



【商品説明】

・【スケール】約1/8（約235mm）

・彩色済み完成品フィギュア



【サイズ】

高さ : 16.30 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。