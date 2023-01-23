『可愛い 家の形 暖かく保つ ペットの巣 取り外し可能 洗える 中小犬猫 ベッド オールシーズン ペット用品 7.5kg以内 サイズM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 04時 34分に出品され03月20日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タイプ：ハウスタイプペットネスト

素材：ベジログ、スポンジ

カラー：グレー、コーヒーカラー、ピンク、グリーン

サイズ（長さ*幅*高さ/ cm）：

S：39 * 32 * 34、推奨重量：3.5kg以内

M：44 * 36 * 39、推奨体重：7.5kg以内

L：49 * 39 * 36、推奨体重：14kg以内

対象物：中小ペット

対象シーズン：オールシーズン

機能：ペットの巣、ペットのベッド、暖かく保つ

洗濯方法：手洗い、洗濯機洗い



特徴：

1.高品質の素材、柔らかく、快適で、保温性があります。

2.かわいい漫画の登場はペットの興味を引くことができます。

3.取り外しが可能で、お手入れが簡単で、組み立てや保管も簡単です。

4.中小の猫と犬のために、すべての季節のために。

5.暖かさと快適さのための厚みのあるポーラーフリース。

6.底部の滑り止めビードデザイン、防水性と防湿性、耐摩耗性と耐久性。



ノート：

1.パラメータは手動で測定されます。わずかな誤差が