『可愛い 家の形 暖かく保つ ペットの巣 取り外し可能 洗える 中小犬猫 ベッド オールシーズン ペット用品 7.5kg以内 サイズM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 04時 34分に出品され03月20日 04時 34分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店へようこそ。
あなたが満足のいく製品を買うことができることを願っています。
タイプ：ハウスタイプペットネスト
素材：ベジログ、スポンジ
カラー：グレー、コーヒーカラー、ピンク、グリーン
サイズ（長さ*幅*高さ/ cm）：
S：39 * 32 * 34、推奨重量：3.5kg以内
M：44 * 36 * 39、推奨体重：7.5kg以内
L：49 * 39 * 36、推奨体重：14kg以内
対象物：中小ペット
対象シーズン：オールシーズン
機能：ペットの巣、ペットのベッド、暖かく保つ
洗濯方法：手洗い、洗濯機洗い
特徴：
1.高品質の素材、柔らかく、快適で、保温性があります。
2.かわいい漫画の登場はペットの興味を引くことができます。
3.取り外しが可能で、お手入れが簡単で、組み立てや保管も簡単です。
4.中小の猫と犬のために、すべての季節のために。
5.暖かさと快適さのための厚みのあるポーラーフリース。
6.底部の滑り止めビードデザイン、防水性と防湿性、耐摩耗性と耐久性。
ノート：
1.パラメータは手動で測定されます。わずかな誤差が
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落札価格8619円
197 入札履歴
終了
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