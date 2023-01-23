『キタコ(KITACO) スクリーンエアロバイザー リード125(JF45全車種) クリア 670-1442000【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 22分に出品され03月27日 05時 22分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

適合車種 リード125:JK12全車種/JF45全車種

スクリーン:ポリカーボネイト製

ステー:スチール製ブラック

付属品:ステー | M10逆ネジアダプター(X2)

ミラー共締めタイプ

全長×全幅:230mm×320mm