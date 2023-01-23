『キャットフード モンプチ プチリュクスカップ チキン＆ツナ 猫 餌 猫餌 猫の餌 57g48セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 57分に出品され03月15日 19時 57分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】 〔まとめ〕 キャットフード ペットフード MPプチリュクスカップ チキン＆ツナ57g 48セット 猫用品 ペット用品 【ジャンル・特徴】 キャットフード 猫ごはん ペットフード 猫フード 猫用品 ペット用品 猫ご飯 猫のエサ 猫の餌 猫エサ ネコえさ ねこフード 猫えさ ネコフード ネコ用品 猫 ネコ ねこ 愛猫 【メーカー名】ネスレ 【分類】 一般食 【原材料】 チキン、ツナ、増粘多糖類、発色剤（亜硝酸ナトリウム） 【保証成分】 粗たん白質 12%粗脂肪 0.3%粗繊維 0.5%粗灰分 2%水分 85% 【エネルギー】 60Kcal/100g 【賞味期限】 ２４ヶ月 【商品サイズ】 25X100X66 【原産国または製造地】 タイ 【注意事項】 欠品の際はメーカー取り寄せのため、発送までに5〜10営業日（土日祝日含まず）いただくことがございます。 【キャンセル・返品について】 ・商品注文後のキャンセル、・・・続きは下へ