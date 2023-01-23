『健康・美容 脂肪模型 500g【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 47分に出品され03月05日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ゲーム、おもちゃ
【商品名】
脂肪模型 500g
【商品説明】
・主な製造国 :日本
・対象性別 :男女共用
・本体サイズ :サイズ:約210×130×H35mm
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 21.90 cm
奥行 : 27.90 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8618円
736 入札履歴
終了
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