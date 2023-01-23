『劇場版マクロスF 恋離飛翼 -サヨナラノツバサ- 1000ピース 歌は魔法 81-077【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 45分に出品され03月25日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

劇場版マクロスF 恋離飛翼 -サヨナラノツバサ- 1000ピース 歌は魔法 81-077



【商品説明】

・(C)2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF 製作委員会

・対象年齢 :7歳から

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :72×49cm



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 27.70 cm

奥行 : 39.10 cm

重量 : 990.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

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