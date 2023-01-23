『劇場版マクロスF 恋離飛翼 -サヨナラノツバサ- 1000ピース 歌は魔法 81-077【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 06時 45分に出品され03月25日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
劇場版マクロスF 恋離飛翼 -サヨナラノツバサ- 1000ピース 歌は魔法 81-077
【商品説明】
・(C)2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF 製作委員会
・対象年齢 :7歳から
・対象性別 :男女共用
・本体サイズ :72×49cm
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 27.70 cm
奥行 : 39.10 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格8618円
388 入札履歴
終了
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