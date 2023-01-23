『( 産地直送 お取り寄せグルメ ) 北海道 「札幌バルナバフーズ」 オードブルセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 18時 14分に出品され03月29日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 北海道産の牛もも肉に羅臼の海洋深層水塩をすり込み、ひとつひとつ丹念に表面を焼き上げた「ローストビーフ」と、札幌バルナバハムで大人気の「農家のベーコン」や「しばれ生ハム冊取」などをセットにした商品です。※産地より直接お届けさせて頂きますため、「代金引換」「ラッピング」「メッセージカード」は、ご利用頂けません。 誕生日プレゼント 結婚祝い 出産祝い 内祝い 退職祝い 長寿祝い 入学祝い 就職祝い 記念品 に！