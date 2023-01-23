キャットステップ 壁付け 猫用 ハウス ハンモック キャットウォーク 壁 手作り 猫 幅28cm 棚板 棚 キャットタワー 木製 木 diy ベッド【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

壁に設置できるキャットウォーク ヘキサゴンタイプ



室内の壁を有効活用できるキャットステップ。

猫ちゃんの運動不足解消やストレス軽減に適です。

DIY感覚でお好みの位置に設置できます。



透明カプセルの中で遊んだりくつろいだりする猫ちゃんが

まるで宇宙飛行士のようでとっても可愛いです。

サイドには穴が4か所あるので出入りもラクラク。

複数個をつなげて設置することもできます。



【商品詳細】

サイズ（約）：幅51×高さ44×奥行25.5cm、出入口直径/20cm

ドーム直径（約）：28cm

素材：木材、アクリル



※輸入商品



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