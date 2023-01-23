『シッチェ (SICCE) 循環ポンプ シンクラ 1.5 60Hz【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 48分に出品され03月30日 13時 48分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シッチェ (SICCE) 循環ポンプ シンクラ 1.5 60Hz



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6×10.3×7.8cm

・本体重量:558g



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 15.70 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。