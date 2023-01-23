『Mwpo キャットタワー かわいい おしゃれ 猫タワー スロープ 爪とぎ 運動不足 省スペース ペット用品 コンパクト 据え置き グリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 55分に出品され03月05日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mwpo キャットタワー かわいい おしゃれ 猫タワー スロープ 爪とぎ 運動不足 省スペース ペット用品 コンパクト 据え置き グリーン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.50 cm

横幅 : 52.50 cm

奥行 : 53.79 cm

重量 : 9.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。