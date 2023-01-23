『Pogis わんだフン処理袋 犬用 生分解性: 地球にエコ900うんち袋 取っ手付【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 08時 54分に出品され04月25日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pogis わんだフン処理袋 犬用 生分解性: 地球にエコ900うんち袋 取っ手付
【商品説明】
・Lサイズ（18 x 37 cm) 厚手で丈夫。大型犬のうんちでも漏れや破れの心配なし。手を汚す事なし！
・お徳用パック- 900うんち袋 取っ手付 - 12ヶ月分以上
・リサイクル可能 - パッケージ、芯は100%リサイクル素材。
・地球にやさしいEPIテクノロジーにより18ヶ月程で分解され、公園、海、埋立地の維持管理、保全に役立つエコバッグ。
・香りパウダー付きでいつでもフレッシュ - もう臭いは気にならない！
【サイズ】
高さ : 16.89 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 19.89 cm
重量 : 2.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8618円
197 入札履歴
終了
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