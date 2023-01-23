『[国内盤ブルーレイ]プラネットアースII ブルーレイ BOX[3枚組]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 17時 08分に出品され03月20日 17時 08分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 NSBX-22685



【JAN】 4988066222443



【発売日】 2017年10月27日



【アーティスト】

仲間由紀恵|豊川悦司



【収録内容】

［1］

〈第1集〉島 生命の小宇宙

〈第2集〉熱帯の森 ひしめく命

［2］

〈第3集〉砂漠 不毛の大地

〈第4集〉草原 緑のゆりかご

［3］

〈第5集〉高山 天空の闘い

〈第6集〉都市 新天地への挑戦

【関連キーワード】：仲間由紀恵|豊川悦司|ナカマユキエ|トヨカワエツシ|プラネット・アース・2・ブルーレイ・ボックス