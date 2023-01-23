『[国内盤DVD] 新シリーズ 街道をゆく DVD BOX2[6枚組]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 56分に出品され03月10日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 NSDX-23196
【JAN】 4988066225871
【発売日】 2018年12月21日
【アーティスト】
冨田勲|司馬遼太郎|古屋和雄|岸本多万重
【収録内容】
［1］
〈第25回〉芸備の道
〈第26回〉熊野・古座街道，大和丹生川(西吉野)街道
〈第27回〉高野山みち
〈第28回〉甲賀と伊賀のみち
［2］
〈第29回〉壱岐・対馬の道
〈第30回〉赤坂散歩
〈第31回〉河内みち
〈第32回〉羽州街道
［3］
〈第33回〉豊後・日田街道
〈第34回〉嵯峨散歩，洛北諸道
〈第35回〉佐渡のみち
〈第36回〉丹波篠山街道
［4］
〈第37回〉耽羅紀行
〈第38回〉近江散歩
〈第39回〉堺・紀州街道，大和・壷坂みち
〈第40回〉ニューヨーク散歩
［5］
〈第41回〉中国・江南のみち
〈第42回〉中国・蜀のみち
〈第43回〉中国・のみち
〈第44回〉中国・雲南のみち<
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落札価格8618円
303 入札履歴
終了
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