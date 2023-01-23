『[国内盤DVD] 新シリーズ 街道をゆく DVD BOX2[6枚組]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 56分に出品され03月10日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 NSDX-23196



【JAN】 4988066225871



【発売日】 2018年12月21日



【アーティスト】

冨田勲|司馬遼太郎|古屋和雄|岸本多万重



【収録内容】

［1］

〈第25回〉芸備の道

〈第26回〉熊野・古座街道，大和丹生川(西吉野)街道

〈第27回〉高野山みち

〈第28回〉甲賀と伊賀のみち

［2］

〈第29回〉壱岐・対馬の道

〈第30回〉赤坂散歩

〈第31回〉河内みち

〈第32回〉羽州街道

［3］

〈第33回〉豊後・日田街道

〈第34回〉嵯峨散歩，洛北諸道

〈第35回〉佐渡のみち

〈第36回〉丹波篠山街道

［4］

〈第37回〉耽羅紀行

〈第38回〉近江散歩

〈第39回〉堺・紀州街道，大和・壷坂みち

〈第40回〉ニューヨーク散歩

［5］

〈第41回〉中国・江南のみち

〈第42回〉中国・蜀のみち

〈第43回〉中国・のみち

〈第44回〉中国・雲南のみち<