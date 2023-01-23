トートバッグ 本革 通勤鞄 メンズ 2way レザー メンズ 通勤鞄 手提げバッグ レザー 2way ショルダーバッグ ビジネスバッグ A4サイズ対応【お歳暮】

商品情報

トートバッグ メンズ 本革 A4 手提げバッグ レザー 2way ハンドバッグ ブラウン 手提げ 斜めがけ A4サイズ対応



カラー：ブラウン

重量：約1.2kg

サイズ：約横30cm×マチ7cm×縦33cm

※サイズはすべて外寸です。マチ幅は、内容量により変化します。

素材感：

1.素材：ワイルドの厚み本革レザー

2.内装：耐久性の布地

3.ハンドル：耐久の布地；ショルダーストラップ：耐久の布地、本革の敷物

※撮影時の光のあたり方や、モニターの発色の具合などによって実際のものと色が若干異なる場合ございます。何卒、予めご理解の上にお選び下さい。

構成：

1.正面：ファスナー入れ*1（財布、携帯など）

2.メイン収納室：

iPad保護入れ*1（iPad、雑誌収納）

小物入れ*2（携帯、財布など）

ジッパーポケット*1（財布など）

メインルームはA4、雑誌、iPadなど収納可

3.背面：ファスナー入れ*1（財布、携帯など）

収納：A4書類、iPad、折り畳み傘等対応可