『Helinox(ヘリノックス) アウトドア コットレッグ(12PCS) 1822193 キャンプ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 15時 43分に出品され03月25日 15時 43分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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重量:480g(510g) ※()内はスタッフバッグ込みの重量です。

サイズ:22×22×29mm

収納サイズ:130×5×370mm