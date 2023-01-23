『立体世界地図 3d world map 578mm×820mm 職人が1枚1枚手作業で成型 日本製 地理 学習 中学 受験 親勉 知育 イン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 11時 34分に出品され03月25日 11時 34分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

立体世界地図 3d world map 578mm×820mm 職人が1枚1枚手作業で成型 日本製 地理 学習 中学 受験 親勉 知育 イン



【商品説明】

・※パソコンの環境によっては写真の色味が実際の商品と少し異なる場合がございます。※手作業で成型を行なっているため多少のズレが生じてしまいます。ご了承ください。

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・※立体世界地図の地図データや国旗などの情報は、2021年12月のものとなります。その



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 59.00 cm

奥行 : 83.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。