『ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8225-821 S 紺【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 00時 26分に出品され03月20日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8225-821 S 紺
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8618円
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終了
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