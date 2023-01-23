『ペット自動給水器 羊用 豚用 牛用 ウォーターボウル 自動フロートバルブ 家畜用水飲み器 ペット飲料ボウル 水やり用品 新鮮な水を提供 使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 16分に出品され03月04日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペット自動給水器 羊用 豚用 牛用 ウォーターボウル 自動フロートバルブ 家畜用水飲み器 ペット飲料ボウル 水やり用品 新鮮な水を提供 使用



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 27.90 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。