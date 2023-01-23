『HKS Hi-Power SPEC-L II オプションフィニッシャーカバー φ94 L=48 チタン 34002-AK013【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 46分に出品され03月30日 08時 46分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HKS Hi-Power SPEC-L II オプションフィニッシャーカバー φ94 L=48 チタン 34002-AK013



【商品説明】

・1ケ入りです。 ※左右出しのマフラーにご使用の際は2ケ必要となります。

・HKS Hi-Power SPEC-L II オプションフィニッシャーカバー φ94 L=48 チタン

・【商品コード】34002-AK013

・車種によりサイズが異なります。適合するマフラーの最新情報はメーカーHPを御確認ください。

X096M62N5P



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。