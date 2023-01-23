『HKS Hi-Power SPEC-L II オプションフィニッシャーカバー φ94 L=48 チタン 34002-AK013【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 46分に出品され03月30日 08時 46分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HKS Hi-Power SPEC-L II オプションフィニッシャーカバー φ94 L=48 チタン 34002-AK013
【商品説明】
・1ケ入りです。 ※左右出しのマフラーにご使用の際は2ケ必要となります。
・HKS Hi-Power SPEC-L II オプションフィニッシャーカバー φ94 L=48 チタン
・【商品コード】34002-AK013
・車種によりサイズが異なります。適合するマフラーの最新情報はメーカーHPを御確認ください。
X096M62N5P
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8618円
404 入札履歴
終了
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