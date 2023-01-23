『山下工芸(Yamasita craft) 9号おねがい狸 18.5×23.5×26.5cm 11811250【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 10時 53分に出品され04月10日 10時 53分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山下工芸(Yamasita craft) 9号おねがい狸 18.5×23.5×26.5cm 11811250
【商品説明】
・サイズ:235×185×265mm
【サイズ】
高さ : 19.20 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 30.10 cm
重量 : 1.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8618円
553 入札履歴
終了
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