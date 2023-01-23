『東芝 LEKD252025NY-LD9 ２５００ユニット交換形ＤＬセンサ付（LEKD252025NYLD9）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 05時 45分に出品され03月03日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カテゴリ情報 ベースダウンライト
定格電圧 100V〜242V
器具幅 W:169 mm
埋め込みサイズ φ:150 mm
質量 1.1 kg
調光方式 ＰＷＭ制御
調光範囲 約1%〜100%
光色（相関色温度、平均演色評価数） 昼白色（5000K Ra:83）
定格寿命（光束維持率） 40，000時間(光束維持率85%)
器具光束 2650 lm
消費電力 17.8W(100V) 17.4W(200V) 17.4W(242V)
入力電流 183mA(100V) 90mA(200V) 80mA(242V)
エネルギー消費効率 148.8lm/W(100V) 152.2lm/W(200V) 152.2lm/W(242V)
保護等級 保護等級：IP20
配光角タイプ 中角タイプ
遮光角 15
周波数 50/60Hz
付加機能 SL端子台/送り端子台付
人感センサー
HZ適合 50/60
部品link1 LEDD-18005MY-LD9
部品数量1 1
部品link2 LEEU-2502N-03
部品数量2 1
仕様1名称 本体
仕様1材質 アルミダイカスト
仕様2名称 枠
仕様2材質 プラスチック
仕様2仕上げ ピュアホワイト
仕様3名称 反射板
仕様3材質 プラスチック
仕様3仕上げ ピュアホワイト
補助点灯装置 電源ユニット内蔵（本体横出し）
配光タイプ:帯内文字 中角タイプ
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落札価格8618円
129 入札履歴
終了
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