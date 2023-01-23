『AIYIMA TUBE-T6Pro JAN5725+QCC3008+CM6642真空管プリアンプ Bluetooth5.0プリアンプ高音と低音の【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 01時 42分に出品され04月04日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・黒
・・Color:黒
・1.真空管は2本の輸入ソビエトJAN5725管を採用しています。
・2. Bluetooth 5.0チップはQC3008を使用し、APTX、APTX LLの低遅延、無損失伝送をサポートします。 USBチップは、24ビット192kHzロスレス入力をサポートするCM6642を使用します。 古典的な純粋なアナログ47アンペアアーキテクチャは、300オームのヘッドフォンを駆動するのに十分です。 NE5532 * 5デュアルオペアンプ、合理的なレイアウトと高品質のコンポーネントの選択により、 製品の品質と忠実度の高いHIFi音質を確保します。
・3.入力インターフェース：ワイヤレス、デジタル、アナログ： 入力ポート：Bluetooth、PC-USB、RCA入力、 ほとんどの機器のコンピューター、ipod、携帯電話で使用できます。 MP3、TV、CD、Blu-ray、およびその他の高忠実度接続用プレーヤー、 高品質のロスレスオーディオ伝送を実現し、HIFI音質をお楽しみください。
・4.CNCで繰り返し研磨されたオールアルミブラックボディ 陽極酸化と細かい
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落札価格8618円
420 入札履歴
終了
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