『Modern Landscape Architecture: A Critical Review (Paperback Revised)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 10時 11分に出品され03月29日 10時 11分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】306ページ 215*277mm 言語： English 国： アメリカ 885g ISBN : 9780262700511 対象年齢：18歳 以上