『TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 31分に出品され03月14日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車



商品コード：16059947512

型番：98510



名車「パノラマDX」をリニューアル発売。

3両編成となり、1992年に中間車の内装が変更された姿を再現。

名古屋鉄道株式会社商品化許諾済