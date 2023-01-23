『TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 12時 31分に出品され03月14日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TOMIX Nゲージ 名鉄8800系 パノラマDXセット 98510 鉄道模型 電車
商品コード：16059947512
型番：98510
名車「パノラマDX」をリニューアル発売。
3両編成となり、1992年に中間車の内装が変更された姿を再現。
名古屋鉄道株式会社商品化許諾済
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落札価格8617円
564 入札履歴
終了
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