『Faller(ファーラー) N Contemporary engine shed 222110【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 09時 18分に出品され03月04日 09時 18分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品サイズ(LxWxH) 191 x 110 x 76 mm

商品カテゴリ global-train ファーラー(Faller) Faller N 駅舎 ゲーム、おもちゃ 模型、プラモデル 鉄道模型 Nゲージ レイアウト用品

商品コード 84