『3mm ウェットスーツ フルスーツ メンズ おしゃれ 切り替え サーフィン バックジップ ダイビング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 22時 21分に出品され03月22日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウェットスーツ 3mm フルスーツ メンズ 切り替え おしゃれ サーフィン バックジップ ダイビング





【アイテム詳細】



3mmストレッチネオプレンを使用、運動性、保温性に優れて、幅広く利用できるフルスーツです。



人間工学に基づくカッティングでお肌と ピッタリして浸水を有効抑え、体温を守ってくれます。



フルスーツ1着あれば様々なウォータースポーツに挑戦できます。



ダイビング、シュノーケル、サーフィン、カヤック、サップフィッシング、



パドリング、ジェットスキー、海上作業などに幅広く適用できます。







【型番号】MS-19495





【カラー】ホワイト、ブラック、ブルー、オレンジ





【サイズ】M、L、XL、XXL





【厚さ】 3mm





【材質】90％ストレッチネオプレーン、10％ナイロン





【保管について】

海から上がったら、なるべく早めに洗う。

熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。

乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。

しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。