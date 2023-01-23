『ゼット グラブ ユニセックス 軟式 ウイニングロード ZETT BRGB33270 黒 ワインレッド 野球 グローブ 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 31分に出品され03月18日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：ZETT ゼット

アイテム：グラブ

スタイルNo：BRGB33270

商品名：軟式 ウイニングロード

性別：ユニセックス

原産国：Vietnam・PHILIPPINES 他

素材：素材：天然皮革製

（表／ステアレザー、平裏／デーステア）

重量：570g（±30g）

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