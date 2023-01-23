『フルスーツ ウェットスーツ メンズ ネオプレーン ストレッチ ダイビング サーフィン バックジップ 保温【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 14分に出品され03月13日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ウェットスーツ フルスーツ メンズ 3mm ストレッチ ネオプレーン ダイビング サーフィン バックジップ 保温 MSMY01







【アイテム詳細】



3mmストレッチネオプレンを使用、運動性、保温性に優れて、幅広く利用できるフルスーツです。



人間工学に基づくカッティングでお肌と ピッタリして浸水を有効抑え、体温を守ってくれます。



フルスーツ1着あれば様々なウォータースポーツに挑戦できます。



ダイビング、シュノーケル、サーフィン、カヤック、サップフィッシング、



パドリング、ジェットスキー、海上作業などに幅広く適用できます。







【型番号】MSMY-01







【カラー】ブラック







【サイズ】S、M、L、XL、2XL、3XL、4XL







【厚さ】 3mm







【材質】ストレッチネオプレーン、ナイロン







【保管について】

海から上がったら、なるべく早めに洗う。

熱いお湯はNG、必ず水かぬるま湯で洗う。

乾燥は直射日光を避け、細いハンガーは使用しない。

しっかりと乾燥したら、なるべく早めに表面へ戻す。