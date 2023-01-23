『ペットソファ（チェスターフィールド風） BL ブルー〔代引不可〕【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 23時 11分に出品され03月17日 23時 11分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ペットソファ（チェスターフィールド風） BL ブルー [ 45232 ]

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ペットソファ（チェスターフィールド風）

BL

ブルー〔代引不可〕