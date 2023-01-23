『テトラ (Tetra) アクアセイフ プラス 1000ml【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 00分に出品され03月28日 06時 00分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) アクアセイフ プラス 1000ml
【商品説明】
・内容量:1000ml
・原産国:ドイツ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :12×6.3×24.7cm
・本体重量:1.15kg
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 1.13 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8617円
40 入札履歴
終了
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