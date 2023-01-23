『メジャークラフト 2代目ソルパラX ライトショアジギングロッド SPX-902LSJ-9フィート(約274cm)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 16分に出品され03月09日 18時 16分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メジャークラフト 2代目ソルパラX ライトショアジギングロッド SPX-902LSJ-9フィート(約274cm)



【商品説明】

・アクション:レギュラーファースト

・ライン(PE) 1.0-2.5

・型番:SPX-902LSJ

・推奨ルアー (g):40±20

・高密度・高感度EVAグリップが軽快な操作性と確かな握り心地を実現



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 146.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。