『SIRUI Lブラケット TY-Z6L国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 18時 28分に出品され03月15日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SIRUI Lブラケット TY-Z6L国内正規品
【商品説明】
・アルカスイス互換のLブラケット
【サイズ】
高さ : 7.87 cm
横幅 : 11.43 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8617円
662 入札履歴
終了
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