『SIRUI Lブラケット TY-Z6L国内正規品【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 18時 28分に出品され03月15日 18時 28分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIRUI Lブラケット TY-Z6L国内正規品



【商品説明】

・アルカスイス互換のLブラケット



【サイズ】

高さ : 7.87 cm

横幅 : 11.43 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。