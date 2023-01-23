『ミキハウス リュック 13L 女の子 キッズ 子供 リュックサック かばん バッグ ベビー 13-8208-563 ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 02時 41分に出品され04月01日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミキハウス リュック 13L 女の子 キッズ 子供 リュックサック かばん バッグ ベビー 13-8208-563 ピンク



【商品説明】

・中国製

・品質：(ピンク)ナイロン１００％ (パープル)ポリエステル１００％

・容量： 13リットル ／ 6歳 以上(目安年齢となります)サイズ:Ｗ28×Ｈ39×Ｄ15cm

・本格的 アウトドア 風の リーナちゃん ミキハウス リュック です。丁寧に刺繍された リーナちゃん とメタリック リボン 付き。本体は両開きファスナーで大きく開いて荷物が入れやすい仕様です。表面、両サイド、内側にポケット付き。背あては程よいクッション付きのメッシュ仕立てで、通気性にも優れています。肩ベルトは、しっかり目にクッションがきいているので肩への負担も軽減します。肩ベルトは長さの調節ができ チェストベルト が付いて、ズレ落ちなくて便



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 34.30 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。