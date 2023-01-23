『ミキハウス リュック 13L 女の子 キッズ 子供 リュックサック かばん バッグ ベビー 13-8208-563 ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 02時 41分に出品され04月01日 02時 41分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス リュック 13L 女の子 キッズ 子供 リュックサック かばん バッグ ベビー 13-8208-563 ピンク
【商品説明】
・中国製
・品質：(ピンク)ナイロン１００％ (パープル)ポリエステル１００％
・容量： 13リットル ／ 6歳 以上(目安年齢となります)サイズ:Ｗ28×Ｈ39×Ｄ15cm
・本格的 アウトドア 風の リーナちゃん ミキハウス リュック です。丁寧に刺繍された リーナちゃん とメタリック リボン 付き。本体は両開きファスナーで大きく開いて荷物が入れやすい仕様です。表面、両サイド、内側にポケット付き。背あては程よいクッション付きのメッシュ仕立てで、通気性にも優れています。肩ベルトは、しっかり目にクッションがきいているので肩への負担も軽減します。肩ベルトは長さの調節ができ チェストベルト が付いて、ズレ落ちなくて便
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 34.30 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
イーストボーイ プランタン リュック 30L EBA45 クロ 01
¥ 8608
Backpack - Nintendo - Super Mario Patterned Print New Toys Licensed
¥ 8607
ヘリーハンセン リュック キッズ オービットブックパック ジュニア HYJ92201 ヘリーブルー
¥ 8604
ヘリーハンセン リュック キッズ オービットブックパック ジュニア HYJ92201 ヘリーブルー
¥ 8604
フットマーク リュック 通学用カバン ラクサック RAKUSACK ベーシック 28L ブラック
¥ 8604
P最大16倍12/7限定 (取寄) ダカイン キッズ カビー 12L バックパック - キッズ DAKINE kids Cubby 12L -
¥ 8603
P最大12倍12/8限定 (取寄) ダカイン キッズ カビー 12L バックパック - キッズ DAKINE kids Cubby 12L -
¥ 8603
P最大12倍12/8限定 (取寄) ダカイン キッズ キャンパス バックパック - キッズ DAKINE kids Campus -
¥ 8603
P最大12倍12/8限定 (取寄) ドイター キッズ 8L バックパック - キッズ Deuter kids Schmusebar 8L -
¥ 8603
P最大12倍12/8限定 (取寄) ダカイン キッズ キャンパス バックパック - キッズ DAKINE kids Campus -
¥ 8603
キッズ バックパック チェストストラップ 幼稚園 小学生 12年生 男の子 女の子 スクールバッグ 猫1 ブルー 並行輸入
¥ 8603
特別価格Clear Backpack - Security Approved - Straps ＆ Front Accessory Pocket好評販売中
¥ 8602
キャラバン ナップジュニアライト パープル
¥ 8598
キャラバン ナップジュニアライト ライムグリーン
¥ 8598
キャラバン ナップジュニアライト ライムグリーン
¥ 8598
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)
¥ 8597
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビー)
¥ 8597
ミキハウス ダブルビー リュック リュックサック バッグ かばん ロゴ 男の子 キッズ ベビー 子供 60-8225-821 S 黒
¥ 8597
落札価格8617円
18 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！