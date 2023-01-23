『NEWA ウェーブ2 NWA5900 (50Hz・東日本地域用) 水中ポンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 20時 20分に出品され03月10日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NEWA ウェーブ2 NWA5900 (50Hz・東日本地域用) 水中ポンプ



【商品説明】

・観賞魚用水流ポンプ



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。