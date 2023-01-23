『NEWA ウェーブ2 NWA5900 (50Hz・東日本地域用) 水中ポンプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 20時 20分に出品され03月10日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEWA ウェーブ2 NWA5900 (50Hz・東日本地域用) 水中ポンプ
【商品説明】
・観賞魚用水流ポンプ
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8617円
477 入札履歴
終了
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