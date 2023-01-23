『GreenOn(グリーンオン) ザ・ゴルフウォッチ ノルムII S ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 26分に出品され04月20日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,617円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 GreenOn(グリーンオン) ザ・ゴルフウォッチ ノルムII S ホワイト



商品コード：16059041021

型番：G020SW

カラー：ホワイト



「ノルムII」では最大20時間だった連続使用時間(GPSモード時)が、24時間へアップグレードされました。

クイックスタート機能搭載により、1ボタンでプレイスタートできます。コースは自動検出します。