『Bach， Johann Sebastian バッハ / バッハ & モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲集 ジョコンダ・デ・ヴィート、ラファ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 08時 07分に出品され03月22日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2022年12月28日 / ジャンル:クラシック / フォーマット:LP / 組み枚数:1 / レーベル:Global Culture Agenc / 発売国:International / 商品番号:PWCL-0033 / アーティストキーワード:Bach ， J. S. バッハ Bach Johann Sebastian BachJohannSebastian Bach・・・