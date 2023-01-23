『メンズ ダウンジャケット ショートジャケット ダウンコート ダウンアウター ショート丈 トップス 秋冬 黒 おしゃれ フード付き ハイネック ファッション【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 07時 56分に出品され04月13日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このコートは充填力と蓄熱性の高いダウンを詰めており、凍えるような冬の季節でも、十分な防寒・保温効果を確保することができます。
フードのデザインは首周りから熱が逃げるのを抑えることができます。使い勝手の良いジッパーを首元まで引き上げることで、冷気の侵入をさらに効果的に防ぐことができます。
普段使い以外にも、通勤通学、外作業やスポーツ、釣り、登山やハイキング、バイクやドライブ、旅行やキャンプなど、様々なシーンで台活躍します。
世代問わず、中学生、高校生、大学生、大人と幅広い男性に大人気です。
素材：ポリエステル
【S】バスト100cm 着丈66m 肩幅48cm 袖長58cm
【M】バスト104cm 着丈68cm 肩幅49cm 袖長59cm
【L】バスト108cm 着丈70cm 肩幅50cm 袖長60.5cm
【XL】バスト112cm 着丈72cm 肩幅51cm 袖長62cm
【2XL】バスト116cm 着丈74cm 肩幅52cm 袖長63.5cm
【3XL】バスト120cm 着丈75cm 肩幅53cm 袖長64cm
【4XL】バスト124cm 着丈76cm 肩幅54cm 袖長64cm
注意点
平置きでの採寸の為、若干の誤差が生じる可能性があります。
モニター画面により、画像の色味と多少異なる場合がございます
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落札価格8616円
138 入札履歴
終了
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