『Muzee MR1611 リュックメンズ 軽量 ビジネスリュック 自立 スクエアバックパック 薄型 トラベルバッグ 15.6インチラップトッ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 14時 29分に出品され03月29日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Muzee MR1611 リュックメンズ 軽量 ビジネスリュック 自立 スクエアバックパック 薄型 トラベルバッグ 15.6インチラップトッ



【商品説明】

・?【エクステリアデザイン】：エクステリアデザインはスタイリッシュでユニークです。エレガントなクラシックブラックユニセックス。電子製品、日用品、本などを置くことができます。ファッショナブルで広々とした快適な、学校、通勤、旅行に適した優れたバックパック。

・?【ハイグレード素材】耐水性、耐引掻性、耐引裂性の特殊ナイロン生地と通気性、耐摩耗性のマイクロファイバー合成皮革で作られています。表面素材はザラっとした鈍い光沢感のある感触で、品質感も良く安っぽさがありません。落ち着いたシンプルなマットブラックですが、この素材を見ただけでも品質感の良さが伝わってくる感じ。さりげないスマートさとカッコ良さで、ビジネ



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 44.50 cm

奥行 : 49.40 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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