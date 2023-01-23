『ヒロコ コシノ オム ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 55分に出品され03月12日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ヒロコ コシノ オム] ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ37cmxヨコ20cmxマチ8cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:380g

CMR-X079YPQ8MR

【サイズ】

高さ : 9.59 cm

横幅 : 27.39 cm

奥行 : 39.79 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヒロコ

コシノ

オム

ボディバッグ

8インチタブレット対応

ベルト左右切り替え可能

ブラック