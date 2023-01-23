『ヒロコ コシノ オム ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 55分に出品され03月12日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ヒロコ コシノ オム] ボディバッグ 8インチタブレット対応 ベルト左右切り替え可能 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ37cmxヨコ20cmxマチ8cm
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:380g
CMR-X079YPQ8MR
【サイズ】
高さ : 9.59 cm
横幅 : 27.39 cm
奥行 : 39.79 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8616円
119 入札履歴
終了
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