『Klevgrand Enkl - Monophonic Synthesizer モノフォニック・シンセサイザー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 17時 55分に出品され04月05日 17時 55分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Klevgrand Enkl - Monophonic Synthesizer モノフォニック・シンセサイザー



【商品説明】

・フル機能を網羅したモノフォニック・シンセサイザーで多種多様なサウンド

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。