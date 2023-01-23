『キャット タワー 木製 おしゃれ 据え置き 省スペース 爪とぎ 展望台 宇宙船ハンモック おもちゃ 麻紐 猫 ツリー ハウス 部屋 隠れ家【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 47分に出品され03月26日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,616円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャット タワー 木製 おしゃれ 据え置き 省スペース 爪とぎ 展望台 宇宙船ハンモック おもちゃ 麻紐 猫 ツリー ハウス 部屋 隠れ家
【商品説明】
・ちょうどいい段取り：幅広い底座と8ヶ所でしっかりした支える支柱は、安定性がアップされ、猫ちゃんの快適な運動と安 全をしっかりと守ります。子猫ちゃんたちもシニア猫も、スムーズに頂上まで登れる！
・ストレス解消：爪とぎポールと爪とぎ台座が付いています、猫ちゃんは思う存分にバリバリ爪とぎできます！ストレス解消にぴったりA
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 53.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 14.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8616円
637 入札履歴
終了
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