『KANI LPRF 40.5mm / 光害カットフィルター LPRF Light Pollution Reduction Filter 40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 33分に出品され03月30日 06時 33分に終了予定です。即決価格は8,615円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KANI LPRF 40.5mm / 光害カットフィルター LPRF Light Pollution Reduction Filter 40



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。