『ライド(RYD) サーフ スラスター フィン FCS対応 トライフィン ART BENDER Mサイズ ロースイープ ハニカム構造 軽量 硬【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 06時 34分に出品され03月30日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,615円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライド(RYD) サーフ スラスター フィン FCS対応 トライフィン ART BENDER Mサイズ ロースイープ ハニカム構造 軽量 硬



【商品説明】

・Two Tab タイプ:FCSに対応

・サイドフィンのフォイル(形状):フラット

・スラスターフィン(3枚セット)

・センターフィンのフォイル(形状):50/50

・素材:グラスファイバー

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。