『ライド(RYD) サーフ スラスター フィン FCS対応 トライフィン ART BENDER Mサイズ ロースイープ ハニカム構造 軽量 硬【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 06時 34分に出品され03月30日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,615円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライド(RYD) サーフ スラスター フィン FCS対応 トライフィン ART BENDER Mサイズ ロースイープ ハニカム構造 軽量 硬
【商品説明】
・Two Tab タイプ:FCSに対応
・サイドフィンのフォイル(形状):フラット
・スラスターフィン(3枚セット)
・センターフィンのフォイル(形状):50/50
・素材:グラスファイバー
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8615円
153 入札履歴
終了
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