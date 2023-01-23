『鈴木ラテックス パッチンYOYO500【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 05分に出品され04月01日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
鈴木ラテックス パッチンYOYO500
【商品説明】
・主な製造国 :日本
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8614円
472 入札履歴
終了
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