『Comica CVM-V30 PROカメラマイク単一指向性コンデンサーガンビデオマイク一眼レフマイクキヤノン、ソニー、パナソニック用マイク(【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 13分に出品され03月21日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Comica CVM-V30 PROカメラマイク単一指向性コンデンサーガンビデオマイク一眼レフマイクキヤノン、ソニー、パナソニック用マイク(



【商品説明】

・【低カットと10dB感度調整】このガンマイクは、低切りフィルタ機能と10 dB感度調整機能を持つ。混雑した環境の中で低切りモードを選択し、必要に応じて- 38 mmから- 28 mmまでの感度を調整することができます。（Canon T6にはマイクが使えません）

・【単一指向性】この外付けマイクは必要な音に優れた離軸抑制を提供し、周囲の環境の騒音を効果的に下げることができます。

・【振動を減らす】耐震構造の設計で、振動ノイズを効果的に低減する。ビデオ撮影中の手ブレノイズをよく防ぐことができ、ビデオのために良い音を提供します。

・【製品特徴】CVM-V30 PROカメラマイクは、3.5mmインターフェ



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。