『Comica CVM-V30 PROカメラマイク単一指向性コンデンサーガンビデオマイク一眼レフマイクキヤノン、ソニー、パナソニック用マイク(【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 13分に出品され03月21日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Comica CVM-V30 PROカメラマイク単一指向性コンデンサーガンビデオマイク一眼レフマイクキヤノン、ソニー、パナソニック用マイク(
【商品説明】
・【低カットと10dB感度調整】このガンマイクは、低切りフィルタ機能と10 dB感度調整機能を持つ。混雑した環境の中で低切りモードを選択し、必要に応じて- 38 mmから- 28 mmまでの感度を調整することができます。（Canon T6にはマイクが使えません）
・【単一指向性】この外付けマイクは必要な音に優れた離軸抑制を提供し、周囲の環境の騒音を効果的に下げることができます。
・【振動を減らす】耐震構造の設計で、振動ノイズを効果的に低減する。ビデオ撮影中の手ブレノイズをよく防ぐことができ、ビデオのために良い音を提供します。
・【製品特徴】CVM-V30 PROカメラマイクは、3.5mmインターフェ
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 25.70 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ナイトビジョン ナイトスコープ IR 赤外線 200m 暗視カメラビデオ ミリタリー デジタル暗視単眼 5x40 8gb sdカード 範囲200m 狩猟用熱画像
¥ 8602
Joby カメラ用マイク ウェイボ Wavo 指向性オンカメラマイク ブイロギングマイク 風などの騒音を抑えるウィンドジャマ?付属 動作ノイ
¥ 8602
Manfrotto ライトスタンド ナノスタンド 001JB
¥ 8600
Selens フラッグパネル レフ板 75cmx90cm ステンレス製 4-in-1リフレクター+ディフューザーキット 撮影用フラッグ 取り外し快速
¥ 8600
AMBITFUL 90x120cm サンスクリム反射板/35x47 5 in 1ブラックシルバーゴールドホワイトディフューザーリフレクタ
¥ 8597
Riyidecor 緑の葉 背景 ウェディングフラワー 花 花 緑 草 植物 植物 幅7インチ x 高さ5フィート ポリエステル生 並行輸入品
¥ 8596
KANI カメラ フィルターホルダー アダプター 150mm幅用 (SIGMA 14mm f1.8)
¥ 8595
TOAOFY グレー 背景 5x7フィート プロフェッショナル写真背景 ポリエステル100% ビデオ/テレビスタジオ/写真撮影用背 並行輸入品
¥ 8594
TOAOFY Dodger 青 5x7フィート モスリン背景 プロ仕様 フォトスタジオ背景スクリーン ビデオ写真背景 テレビ小道具 並行輸入品
¥ 8594
TOAOFY 5×7フィート モスリン背景幕 プロ仕様 フォトスタジオ背景スクリーン ビデオスタジオ写真とテレビ用 TOAOFY 並行輸入品
¥ 8594
KANIアダプターリングセットII 150mm (150mm filter holders adapter ring II) フィルター径
¥ 8588
Manfrotto スタンド用 ライトスタンドケース 110cm MB LBAG110
¥ 8587
LiveShell X 専用 充電電池 Cerevo
¥ 8586
NBK BG-E21 バッテリーグリップ Canon 用EOS 6D Mark II対応
¥ 8585
KING シューティングベスト フィッシングベスト ポケット多い メンズ レディース 軽量 通気性 多機能 通年 アウトドア 釣り 撮影 山
¥ 8585
KING シューティングベスト フィッシングベスト ポケット多い メンズ レディース 軽量 通気性 多機能 通年 アウトドア 釣り 撮影 山
¥ 8585
OLYMPUS ワイドコンバーターM.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6II R用 WCON-P01
¥ 8584
シグマ TS-111 KIt
¥ 8584
落札価格8614円
872 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！