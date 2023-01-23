『ミドリ安全 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ２４．０ＣＭ SCR1200FCAPH24.0 1足【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 11分に出品され03月12日 06時 11分に終了予定です。即決価格は8,614円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
寸法(cm):24.0
足幅サイズ:EEE
【仕様2】
JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
色:ホワイト
電気抵抗値：1.0×10[[の5−8乗]]Ω（23 Ｃ2）
【材質／仕上】
甲被:人工皮革／ポリエステル／ポリエステルメッシュ
靴底:新発泡ポリウレタン2層
先芯：ワイド樹脂
【その他仕様】
メーカー名：ミドリ安全（株）
ブランド名：ミドリ安全
品番：SCR1200FCAPH24.0
JANコード：4979058861931
原産国：日本
内容量：1足
質量：790G
ミドリ安全 トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ２３．５ＣＭ SCR1200FCAPH23.5 1足
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落札価格8614円
649 入札履歴
終了
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